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Fenerbahçe'de Kocaman ile yollar ayrıldı

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Fenerbahçe'de Kocaman ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Koç, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımızın değerli teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile göreve geldiğimiz günden itibaren, takımımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında muhtelif görüşme ve değerlendirmeler gerçekleştirdik. Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesinde, dün akşam itibarıyla, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık. Bu yaklaşımı samimiyetle ve anlayışla karşılayan Sayın Aykut Kocaman'a, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, açıklamasında ayrıca "Futbolcu ve teknik adam olarak kulübümüze kazandırdığı başarılarının yanında, özellikle 3 Temmuz sürecindeki dimdik duruşuyla da camiamız için bir teknik direktörden çok daha fazlası olduğunu göstermiş olan Sayın Aykut Kocaman, her zaman kalplerimizde ayrı bir yere sahip olmaya devam edecektir. Hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yolunun açık olmasını dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

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