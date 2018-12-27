Fenerbahçe'de forvete ilk aday Odion Ighalo

Bu sezon en büyük sıkıntısını gol yollarında çeken Fenerbahçe, santrfor arayışında Odion Ighalo’yu listenin ön sıralarına aldı

İki sezondur Changchun Yatai takımındaki performansıyla Çin Süper Ligi’ne damga vuran Nijeryalı futbolcunun talipleri arasına sarı lacivertliler de girdi. Bu sezon 21 gol atmasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamayan Ighalo, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

Çin ekibi, sözleşme feshinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

İngiliz basını ise, "Futbolcunun sözleşmesinde ligden düşerse serbest kalır maddesi var" ifadesini manşetlerine taşıdı. Şimdi FIFA’dan gelecek yanıt bekleniyor.

Ada basınına konuşan 29 yaşındaki futbolcu "Kariyerimin en iyi sezonunda ilk kez ligde düşmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Önümüzdeki yıl Afrika Uluslar Kupası var. Orada yer alabilmem için üst seviyede oynamalıyım" dedi.

Slimani’yi elden çıkarmayı düşünen Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan Everton kulübü de Ighalo'nun transfer sürecini yakından takip ediyor. Premier Lig ekibi Cenk Tosun ile yollarını ayırırsa Nijeryalı golcü için girişimde bulunabilir.

2017 yılında Watford’dan 23 milyon avroya transfer edilen Ighalo, Çin Ligi'nde 55 karşılaşmada 36 gol attı.