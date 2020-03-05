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Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı

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Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürürken kaptan Emre Belözoğlu, yardımcı antrenör Volkan Demirel'le birlikte antrenmanı yönetti. Emre Belözoğlu'nun ayağında krampon yerine spor ayakkabı olması da dikkat çekti

Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Emre Belözoğlu'nun ayağında krampon yerine spor ayakkabı olması da dikkat çekti.

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