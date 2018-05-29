Fenerbahçe'de Badstuber sesleri

Kongreye odaklanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Defansa takviye planlayan sarı lacivertlilerin gündeminde Holger Badstuber var

Fenerbahçe'de gözler hafta sonu yapılacak kongredeki başkanlık seçimine çevrilirken, transfer çalışmaları da devam ediyor.

Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Neto'nun Zenit'e geri dönüşü sonrasında defansın merkezine takviye planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Badstuber'i aldı.

Bayern Münih altyapısından yetişen 29 yaşındaki oyuncu, uzun süren sakatlıkları nedeniyle istenen performansı sergileyememişti.

Bayern kariyeri sonrasında bir sene Schalke'de kiralık olarak forma giyen milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Stuttgart'a transfer olmuştu.

Badstuber, Bundesliga'da bu sezon 27 maçta forma giydi ve 2 kez gol sevinci yaşadı..

Lazio'nun da transfer listesinde yer alan Alman oyuncu için Fenerbahçe'nin görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

Neustadter ve Skrtel ile devam etmek isteyen ve iki stoper transferi planlayan Fenerbahçe'de transferler kongre sonrasında netlik kazanacak.