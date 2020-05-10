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Fenerbahçe Bjelica'da ısrar ediyor

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Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile anlaşma zemini arıyor. Son olarak 1+3 yıllık teklife sıcak bakmayan Hırvat teknik direktör ile bir görüşme daha yapıldı

Fenerbahçe Bjelica'da ısrar ediyor

Fenerbahçe yönetimi, bu görüşmede geleceğe dair planlarını Bjelica'ya anlattı. 

Hırvat teknik adama, 1+3 yıllık teklifin kendisine olan güvensizlik nedeniyle sunulmadığı belirtildi. Haziran 2021'de yapılacak seçim nedeniyle bu formül üzerinde durulduğu, 48 yaşındaki çalıştırıcıya bir kez daha aktarıldı. 

Seçimin kazanılması durumunda 4 yıl boyunca kendisiyle yola devam edilmek istendiği de dile getirildi. Ali Koç, 2 yıl önce yapılan seçim öncesinde "Sözleşme imzalayacağım teknik adamların kontrat süresi, benim görev süremi geçmeyecek" şeklinde açıklama yapmıştı.

Bu nedenle Ali Koç'un, Bjelica ile yapılan görüşmelerde 1 artı 3 yıllık sözleşmede ısrarcı olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'de çalışmayı isteyen ve ekonomik anlamda teklifi yeterli bulan Hırvat teknik adamın, düşünmek için yönetiminden süre istediği öğrenildi. 

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