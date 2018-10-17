banner107
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
1B 0
Alayköy kavşağında korkutan kaza
Alayköy kavşağında korkutan kaza
335 0
Hamitköy farka koştu
Hamitköy farka koştu
526 0
Mağusa’nın şakası yok
Mağusa’nın şakası yok
387 0
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
78 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
78 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
84 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
54 0
banner82
banner147

Fenerbahçe, Ayten Berkalp’ı unutmadı

banner27

Fenerbahçe, Ayten Berkalp’ı unutmadı
banner192

Hamit SAKALLI

Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden olan Fenerbahçe, Fenerbahçe kadın voleybol ve basketbol takımlarının kurucusu olan Kıbrıslı Dr. Ayten Berkalp’in doğum gününü unutmadı. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Berkalp’i onurlandırdı. Söz konusu paylaşım ise şu şekilde: “Atlet, basketbolcu, kürekçi ve voleybolcu olarak kulübümüze hizmet eden, kulübümüzün kadın basketbol ve voleybol şubelerini kuran kaptanımız Ayten Salih’in 86. doğum gününü kutluyor, kendisi nezdinde Fenerbahçe’ye emeği geçen tüm takım arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz.”

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.