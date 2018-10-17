Fenerbahçe, Ayten Berkalp’ı unutmadı

Hamit SAKALLI

Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden olan Fenerbahçe, Fenerbahçe kadın voleybol ve basketbol takımlarının kurucusu olan Kıbrıslı Dr. Ayten Berkalp’in doğum gününü unutmadı. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Berkalp’i onurlandırdı. Söz konusu paylaşım ise şu şekilde: “Atlet, basketbolcu, kürekçi ve voleybolcu olarak kulübümüze hizmet eden, kulübümüzün kadın basketbol ve voleybol şubelerini kuran kaptanımız Ayten Salih’in 86. doğum gününü kutluyor, kendisi nezdinde Fenerbahçe’ye emeği geçen tüm takım arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz.”