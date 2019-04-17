‘Fener Ol’ kampanyasında 414 bin işlem

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "Fener Ol" kampanyasının son durumu hakkında bilgi verdi.

Deneyimli yönetici, proje kapsamında 414 binin üzerinde işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.

Karaçam, kampanya için 322 binin üzerinde kısa mesaj gönderildiğini ve yaklaşık 6 buçuk milyon lira toplandığını ifade etti.

Fenerbahçeli yönetici, kredi kartıyla yapılan işlemlerin sayısının 59 bin, EFT ve Havale yöntemiyle destek verenlerin sayısının da 33 bin olduğunu söyledi.

Burhan Karaçam, kurumsal şirketlerle görüşmelerinin devam ettiğini ve buralardan da yüklü miktarda bağış alınacağını dile getirdi.