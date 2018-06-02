Fener başkanını seçiyor

Fenerbahçe Kulübü'nde Seçimli Olağan Genel Kurul heyecanı yaşanıyor. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen tarihi kongrede mevcut başkan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışıyor.

Kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenen kongreye rekor bir katılım oldu.

BAŞKAN PAZAR GÜNÜ SEÇİLECEK

İki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi pazar günü yapılacak.

Kongrenin ilk gününde bugün yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Ardından iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapabilecek.

Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı 3 Haziran Pazar günü ise üyeler oy kullanacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

FENERBAHÇE KONGRESİNDE ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı Ali Koç'un konuşması sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Fenerbahçe başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım müdahalede bulundu.

Ülker Stadı'nda yapılan kongrede Ali Koç'un konuşması sırasında mevcut başkan Aziz Yıldırım ile Koç'u destekleyen üyeler arasında tartışmalar çıktı.

Koç, konuşmasının sonuna doğru Aziz Yıldırım'ın yanına gitti. Aziz Yıldırım'ın, "Beni konuşma. Kimsenin elini sıkmadın." demesi üzerine Ali Koç, tekrar kürsüye dönerek, "Başkanımız haklı bir serzenişte bulunuyor. 'Bir arkadaşımın elini sıkmadın.' diyor. İşler öyle noktaya geldi ki kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım. Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine kürsünün önünde büyük bir kalabalık oldu. Bu kalabalığı gören Ali Koç'u destekleyen kongre üyeleri buna tepki gösterdi. Bunun üzerine ilk önce asbaşkanlardan Ali Yıldırım, bu kalabalığı dağıtmak üzere oraya gitti. Daha sonra başkan Aziz Yıldırım da oturduğu yerden kalkarak kürsünün önünde bulunan kalabalığa sinirli bir şekilde yöneldi. Ali Koç da o bölgeye giderek kendisini destekleyen üyelerden sakin olmalarını istedi.

Ali Koç, kendisini destekleyen kongre üyelerine yaşanan olaylardan sonra, "Haksızlık yapıyorsunuz. Maçta değiliz, genel kuruldayız. Kendinize gelin lütfen. Derbi maçına çıkıyormuşuz gibi güvenlik önlemleriyle geldik buraya. İnsanın içini acıtıyor bu. Yapmayın böyle." diyerek uyarılarda bulundu.

Ali Koç, konuşmasının kalan bölümünü tamamlamadan sözlerine son verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise Ali Koç'u destekleyenler tarafından ıslıklandı. Koç, bunun üzerine üyelerin yanına giderek sakin olmalarını istedi.