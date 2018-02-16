Feghouli'den kariyer rekoru

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Sofiane Feghouli, gol ve gol pası konusunda kariyer rekoruna ulaştı

West Ham United'tan sezon başında transfer edilen Sofiane Feghouli, profesyonel futbol hayatındaki en verimli sezonunu Galatasaray forması altında geçiriyor.

Feghouli, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 6 gol atıp, 5 de asist yaparak kariyer rekoruna ulaştı. 2014 - 2015 sezonunda Valencia forması ile yine 6 gol ve 5 asist yapan Cezayirli yıldız, bu sayıya 33 maçta ulaşmıştı.

Feghouli, bu hafta Kasımpaşa karşısında cezalı Belhanda’nın yerine 10 numara pozisyonunda görev yapacak ve sarı kırmızılıların en önemli kozu olacak.

Yıldız futbolcu, skora olan katkısını bu kritik sınavda da sürdürmeye çalışacak.