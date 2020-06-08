Federasyonların temsilcileri belirlendi

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla oluşturulan Spor İhtisas Komisyonunda federasyonları temsil edecek 2 üye seçildi.

Komisyon başkanlığına getirilen Sertaç Bozatlı'nın çağrısı ile spor federasyonları Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde 2 temsilciyi belirlemek için toplandı. 28 spor federasyonunun yer aldığı toplantının açılış konuşmasını Sertaç Bozatlı yaparken, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu da federasyonlara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Yapılan oylama ile Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz komisyonun ilk üyesi seçildi. Diğer üye seçiminde Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu ile Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları eşit oy alınca yeniden oylama yapıldı ve Kavaz'ın ardından spor federasyonlarının ikinci temsilcisi Bekiroğulları oldu.