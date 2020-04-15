Federasyonların çekleri hazır

Kemal Deniz Dana, spor federasyonlarının ödenekleri konusunda açıklamalarda bulunurken, federasyonların harcama çeklerinin hazırlandığını açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, spor federasyonlarının ödenekleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Kemal Deniz Dana’nın açıklamaları şöyle:

“Federasyon başkanları ile mevcut durumdaki konuları görüşüp değerlendirmelerde bulunuyoruz. Sağlık Kurulu ile de sportif faaliyetleri görüştük. Rapor elime ulaşır ulaşmaz konuyu Başbakan'a ileteceğim. Sağlık Kurulunun raporu doğrultusunda sportif faaliyetler konusunda Cuma’ya kadar karar verilebilir.

Sporun kaynakları şu anda bütçemizde duruyor. Fondan ve cari bütçeden harcama yapılmadı. Federasyonların harcama çeklerini de hazırlıyoruz. Çekler de imza aşamasına geliyor. Kısa sürede halledilecek. Federasyonlara katkı konusunda sıkıntı yaşamayacağız. Çünkü şu anda sportif faaliyetlerde ciddi bir kesinti olacağını sanmıyorum.”