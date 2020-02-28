Federasyonlara katkılar sürecek

Ersin Tatar, 32 spor federasyonu ile görüşürken, Spor Dairesi yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana toplantıda yaptığı konuşmada, federasyonların bütçelerine yüzde 70 artış yapıldığını, diğer faaliyetler için de katkıların süreceğini açıkladı

Başbakan Ersin Tatar, değişik alanlarda faaliyet gösteren 32 spor federasyonu ile bir araya gelerek, federasyon yetkililerinin hükümetten talep ve beklentilerini dinledi.

Lefkoşa'da yer alan toplantıda Başbakan Ersin Tatar'a, Spor Dairesi ve Başbakanlık bürokratları da eşlik etti. Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, burada yaptığı açılış konuşmasında, yıllarca ihmal edilen spor federasyonlarının bütçelerinin artırılması için çalıştıklarını ve yüzde 70 artış yapıldığını ifade etti. Dana, birinci dilim hak edişlerin onaylandığını ifade ederek, federasyonların yurt dışı faaliyetler, bakımlar, çalışmalarını yürütmesi gibi faaliyetler için de katkıların süreceğini kaydetti.

Başbakan Tatar da, konuşmasında, spor içerisinde yıllarca bulunduğunu ve spora katkı koyan herkese teşekkür etti. Sporun devlet politikası olması gerektiğini ifade eden Tatar, ülkede her alanda yetenekli sporcular olduğunu ve bunun uluslararası yarışmalarda elde edilen başarılarda görüldüğünü ifade ederek, bundan gururlandıklarını kaydetti.

Hükümetin spor alanına, ülkenin tanıtılması ve gençlerin spor alanında daha fazla yer alması için her zaman destek vereceklerini ifade eden Tatar, spor camiasına başarılar diledi.