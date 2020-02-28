banner411
banner69
20 0
138 0
 
73 0
Doğa katliamı bitmiyor
Doğa katliamı bitmiyor
40 0
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
72 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
33 0
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
82 0
banner374

Federasyonlara katkılar sürecek

banner27

Ersin Tatar, 32 spor federasyonu ile görüşürken, Spor Dairesi yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana toplantıda yaptığı konuşmada, federasyonların bütçelerine yüzde 70 artış yapıldığını, diğer faaliyetler için de katkıların süreceğini açıkladı

Federasyonlara katkılar sürecek

Başbakan Ersin Tatar, değişik alanlarda faaliyet gösteren 32 spor federasyonu ile bir araya gelerek, federasyon yetkililerinin hükümetten talep ve beklentilerini dinledi.

Lefkoşa'da yer alan toplantıda Başbakan Ersin Tatar'a, Spor Dairesi ve Başbakanlık bürokratları da eşlik etti. Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, burada yaptığı açılış konuşmasında, yıllarca ihmal edilen spor federasyonlarının bütçelerinin artırılması için çalıştıklarını ve yüzde 70 artış yapıldığını ifade etti. Dana, birinci dilim hak edişlerin onaylandığını ifade ederek, federasyonların yurt dışı faaliyetler, bakımlar, çalışmalarını yürütmesi gibi faaliyetler için de katkıların süreceğini kaydetti.

Başbakan Tatar da, konuşmasında, spor içerisinde yıllarca bulunduğunu ve spora katkı koyan herkese teşekkür etti. Sporun devlet politikası olması gerektiğini ifade eden Tatar, ülkede her alanda yetenekli sporcular olduğunu ve bunun uluslararası yarışmalarda elde edilen başarılarda görüldüğünü ifade ederek, bundan gururlandıklarını kaydetti.

Hükümetin spor alanına, ülkenin tanıtılması ve gençlerin spor alanında daha fazla yer alması için her zaman destek vereceklerini ifade eden Tatar, spor camiasına başarılar diledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.