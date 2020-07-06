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Federasyonlar paralandı

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Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu'nun Şubat ayında kararlaştırdığı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan spor federasyonlarına yapılacakkatkının ödenmesine başlandı

Federasyonlar paralandı

Kemal Deniz Dana başkanlığındaki Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu'nun Şubat ayında kararlaştırdığı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan spor federasyonlarına yapılacakkatkının ödenmesine başlandı.

Toplam 5 milyon 410 bin TL'lik katkının ilk iki diliminin federasyonlara ödenmesine başlandığı öğrenilirken, Basketbol Federasyonu başkanı Ahmet Sütcü’nün yeni dönemde yeniden başkan seçilmesi halinde yönetim kurulunda görev alacak olan Nazım Burgul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile federasyona katkının müjdesini verdi.

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