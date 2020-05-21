Federasyonlar ortak vizyon için buluştu

Necati KÜLAHLILAR

Ülkemizde faaliyet gösteren 32 spor federasyonundan bazıları ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ortak hareket etme kararı aldıktan sonra bu akşam bir toplantı düzenlediler.

Bir federasyonlar birliği kurmak yerine zaman zaman toplantılarla bir araya gelmeyi hedefleyen federasyon başkanları, bugün saat 19.00’da,Tenis Federasyonu öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Masatenisi Federasyonu salonunda toplandılar.

Sporun ortak sorunlarının ele alındığı toplantıda, bundan sonraki süreçte federasyonların birlikte hareket etmesi görüşülürken, spor için ortak vizyon belirlenmesi kararlaştırıldı. Toplantıileilgiligenişaçıklamayarınyapılacak.



