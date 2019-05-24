Federasyondan izinsiz kurs düzenlenemez

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu bilgilendirme yayınlayarak izinli eğitim kurumlarını açıklarken, federasyondan izinsiz yüzme kursu düzenlenmesinin yasal olmadığına dikkat çekti

Aşağıda belirtilen, bu yıl federasyona tescilli kulüpler ve bu kulüplere bağlı antrenörler ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından izinli eğitim kurumlarının haricinde federasyondan izinsiz yüzme kursu düzenlenmesi ve bireysel ders verilmesi yasal değildir. Çocuğunu yüzme kursuna veren ve bireysel ders alanlar, lütfen eğitmenlerin federasyondan tescilli antrenör lisansını ve bağlı olduğu kulübünü sorgulasınlar.

TESCİLLİ KULÜPLER

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

3. Ares Spor Kulübü

4. Karabetça Spor Kulübü

5. Tüfekçi Spor Kulübü

6. Levent Spor Yüzme Kulübü

7. Güçver Su Sporları Kulübü

8. Marlin Spor Kulübü

9. Aksu Su Sporları Kulübü

10.Aspava Spor Kulübü

11. Eruz Yüzme ve Su Sporları Kulübü

12.Bluefin Yüzme Kulübü

13. Fast Frogs Spor Kulübü

14. Sharks Yüzme Kulübü