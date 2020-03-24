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“Fatih Terim’in hafif öksürüğü var şikayeti yok”

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“Fatih Terim’in hafif öksürüğü var şikayeti yok”

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili kaldığı hastaneden açıklama yapıldı.

Önceki gün Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada ''Klinik bulguları iyi olan Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

SERGEN YALÇIN’IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Bende ve takımda bir sorun yok. Herkes negatif çıktı” dedi.

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