Fatih Terim'den rotasyon hazırlığı

Galatasaray'da Bursaspor maçı öncesi ilk 11’i değişiyor. Fatih Terim, cezası tamamlanan Belhanda'yı Bursaspor maçına hazırlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçında ilk 11'ini değiştirecek.

Deneyimli teknik adam, kırmızı kart cezası biten Belhanda'yı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maça hazırlıyor. Terim, Faslı futbolcuyla özel olarak görüştü ve Bursaspor maçında kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Galatasaray'da Belhanda'nın yokluğunda Kasımpaşa maçında Tolga Ciğerci forvet arkası olarak görev yapmıştı. Takımda sağ bek pozisyonundaysa rekabet sürüyor. Son maçlarda Linnes, sağ bekte görev yapsa da Mariano antrenmanlarda forma şansını zorluyor. Terim'in Bursaspor maçında, performansını artıran Mariano şans vermesi bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda stoper bölgesi de henüz netlik kazanmadı. Tedavisi süren Serdar Aziz'in maça yetişmemesi halinde, Maicon'un yanında Hakan Balta veya Ryan Donk görev yapabilir. Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 6 lig maçını da kazanan Galatasaray, 23. haftasının açılış maçında Cuma günü Bursaspor'u ağırlayacak.

Konuk Bursaspor ise Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiriyor. Son galibiyetini 14. haftada Atiker Konyaspor'u 3-0 yenerek alan Yeşil Beyazlılar, o mücadeleden sonra sahadan 5 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrıldı.Bursaspor son 3 dış saha maçından da puansız ayrıldı.

MUSTAFA CENGİZ PFDK'LIK OLDU!

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i sportmenliği aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Mustafa Cengiz'in, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin ayrıca çeşitli nedenlerle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayserispor ve Atiker Konyaspor'u PFDK'ye sevk ettiği kaydedildi.