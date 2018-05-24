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Falcao'ya hapis cezası

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Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Radamel Falcao, hapis cezasına çarptırıldı.

Falcao'ya hapis cezası
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İspanyol mahkemenin yaklaşık 7 milyon Euro'luk vergi borcunu ödemediği gerekçesiyle Kolombiyalı futbolcu hakkında açtığı soruşturmada nihai karar verildi. Dış basında yer alan habere göre Atletico Madrid'de forma giydiği dönemde gelir vergisini eksik gösterdiği iddia edilen, Kolombiya ile Virgin Adaları'ndaki şirketleri üzerinden vergi kaçırdığı ileri sürülen ve yaklaşık 7 milyon Euro'luk vergi borcunu ödemediği gerekçesiyle soruşturma açılan Falcao'nun ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. 16 aylık hapis cezasına çarptırılan Falcao'nun bu cezasının 9 milyon Euro para cezasına çevrilmesine karar verildiği kaydedildi.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin aralarında yer aldığı birçok yıldız futbolcuya da daha önce benzer olaylardan ötürü soruşturma açılmıştı.

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