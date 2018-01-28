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FA Cup'ta büyük sürpriz

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Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında evinde West Bromwich Albion'a 3-2 yenilerek, kupaya veda etti

FA Cup'ta büyük sürpriz
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Liverpool, FA Kupası 4. tur maçında West Bromwich Albion'u ağırladı. Karşılaşmanın 5. dakikkasında Roperto Firmino ile 1-0 öne geçen Liverpool, art arda gelen iki golle sarsıldı. Konuk West Bromwich Albion, 7 ve 11. dakikalarda Jay Rodriguez'in attığı gollerle 2-1 öne geçti.

45+4'te Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle Liverpool soyunma odasına 3-1 yenik gitti. 78. dakikada Mohamed Salah ile farkı 1'e indirip umutlanan Liverpool, sonunu getiremedi ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Böylece rakibini deplasmanda deviren West Bromwich Albion adını üst tura yazdırırken Liverpool kupaya veda etti.

CHELSEA VE MANCHESTER CİTY TURLADI

İngiltere Premier Lig ekipleri Chelsea ile Newcastle United, FA Kupası 4. turunda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Chelsea, Batshuayi'nin 31 ve 44, Alonso'nun da 72. dakikadaki golleriyle maçı 3-0 kazandı ve tur atladı.

Championship takımlarından Cardiff City'nin, Premier Lig lideri Manchester City'yi ağırladığı mücadele ise misafir ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Manchester City'ye turu getiren golleri, 8. dakikada De Bruyne ve 37. dakikada Sterling attı.

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