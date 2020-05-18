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Eylem sonuç verdi

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Fitness Merkezlerı̇ Açılmaya Hazır grubunun Meclis önündeki eyleminden sonra Bakanlar Kurulu salonların 27 Mayıs’ta açılmasını kararlaştırdı

Eylem sonuç verdi

Hamit SAKALLI

FitnessMerkezlerı̇ işletmecileri, ülkemizde korona virüs vakası olmadığına dikkat çekerek, fitness merkezlerinin ivedilikle açılmasınıistediler.Sosyal medya üzerinden örgütlenen FitnessMerkezlerı̇ Açılmaya Hazır grubuMeclis önündeeyleme gerçekleştirdi.Eyleme Halter ve Vücut Geliştirme Federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu da destek verdi.Ali Dahlameroğlu, eylem yerine gelen Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile görüştü.

Görüşmede eylemcilerin sorunlarını ve isteklerini dinleyen Ersin Tatar ve Kudret Özersay, fitness salonlarının açılması konusunu Bakanlar Kurulu gündemine alırken Bakanlar Kurulundan salonların 27 Mayıs’ta açılması kararı çıktı.

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