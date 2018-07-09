Evram evlendi

Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, başkan seçildikten sonra dünya evine girdi. Akdoğan'da 7 Temmuz akşamı gerçekleltirilen muhteşem bir düğün ile dünyaevine giren başkan Mehmet Evram ve eşi Aliye Evram’a, Halkın Sesi Spor Dünyası olarak bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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