Evinin beyi Green Pedal

Green Pedal bisikletçileri ev sahibi oldukları 23. Benon Dervişler Bisiklet Yarışında başarılı sonuçlar elde ettiler

İskele Belediyesi tarafından düzenlenen 51. İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde sportif faaliyetleri içerisinde yer alan 23. Benon Dervişler bisiklet yarışında Green Pedal bisikletçileri ev sahibi oldukları yarışmada başarılı sonuçlar elde ederek dikkat çekti.

İskele Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliği içerisinde gerçekleştirilen ve klasik haline gelen 23.Benon Dervişler Bisikler yol yarışına birçok kategoride bisikletiçilerin pedal çevirdiği yarışta Green Pedal Bisikletçileri damga vurdu. Green Pedal Bisiklet Kulübü ekip ruhu ile yarışmada fırtına gibi eserek bir çok kategorilerde elde edilen dereceler ile taktir topladı. 23.Benon Dervişler biskilet yarışması lisanslı ve lisansız 10 kategorilerde birçok bisikletçinin katlıdığı ve centilmence geçen yarışta her kategoride Green Pedal’ın 11 Bisikletiçileri kürsüde yer almayı başardı.

23.Benon Dervişler Bisiklet Yol Yarışlarında Green Pedal bisikletiçilerinin elde ettiği dereceler :

Elit Erkeler Kategorisi

1.Soner Akbaş

2.İzzet Şahin İçen

3.İsmet Pire

Yıldız B

1.Hasan Hoca

Hib Elit Kategorisi

1.Emrah Gülersoy

3.Semih Olgaç

Hib Master 1 Ketegorisi

2.Celal Gülersoy

3.Mehmet Öngün

Hib Master 2 Ketegorisi

1.Bilal Bitirim

2.Eşref Onbaşılar

3.Mustafa Dağkıranlar