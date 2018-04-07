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Everton, Liverpool’u elinden kaçırdı

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Merseyside Derbisi'nde Cenk Tosun 78 ve 87. dakikalarda iki önemli gol pozisyonundan yararlanamadı ve Everton-Liverpool maçı 0-0 bitti

Everton, Liverpool’u elinden kaçırdı
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Premier Lig'in 32. haftasında Merseyside derbisi heyecanı yaşandı, Everton ve Liverpool karşı karşıya geldi.

İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Premier Lig'in 33. haftasında Merseyside Derbisi'nde Liverpool'u ağırladı. Everton-Liverpool derbisine milli futbolcumuz Cenk Tosun kaçırdığı gollerle damga vurdu. Önce 78. dakikada Baines'in sol kanattan yerden açtığı ortaya vuramayan Cenk, mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.
Daha sonra 87. dakikada Walcott'un ortasında altı pas içinden kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, topu ağlarla buluşturamadı. 90 dakika sahada kalan Cenk Tosun gösterdiği performansla alkış aldı. Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 67'ye çıkarttı ve 3. sıradaki yerini korudu. Everton ise 41 puanla 9. sırada yer aldı.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle: 
Watford 1 - 2 Burnley
Stoke City 1 - 2 Tottenham
Bournemouth 2 - 2 Crystal Palace
West Bromwich 1 - 1 Swansea City
Leicester City 1 - 2 Newcastle United
Brighton & Hove Albion 1 - 1 Huddersfield Town

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