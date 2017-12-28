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Everton, Cenk için kesenin ağzını açtı

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Günlerdir konuşulan Cenk Tosun'un Premier Lig temsilcilerinden Everton'a transferi sonuçlanmak üzere.İngiliz temsilcisi teklifini, bonuslarla birlikte 25 milyon Pound'a çıkarttı

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Everton, Cenk için kesenin ağzını açtı
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Cenk Tosun'un Everton'a transferi son noktaya yaklaştı. Premier Lig ekibi, Beşiktaşlı futbolcu için teklifini 20 milyon Pound'a çıkarttı.

Everton, bonuslarla birlikte toplam 25 milyon Pound önerirken, siyah beyazlı yönetim ise 25 milyon Pound artı bonus talep ediyor.

Anlaşmanın olumlu sonuçlanması halinde başarılı santrfor yeni yılda Everton forması giyecek.

Cenk, sezon başında da birçok İngiliz kulübünün radarına girmişti.

Son iki sezonda Beşiktaş'ın şampiyonluklarında önemli katkı sahibi olan milli futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 gol ve yaptığı iki asistle dikkatleri üzerine çekti.
 

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