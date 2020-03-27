evdekal Döneminde Sporcular Nasıl Beslenmeli?

Dyt. Gizem OYMACI

Beslenme, sağlığımızı korumak, geliştirmek ve yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli besin öğelerini yeterli miktarlar ve uygun zamanlarda alma eylemidir.

Sporcular için beslenme eyleminin ayrı bir önem taşımasının nedeni, doğru beslenme ile sporcunun en iyi performansı sergilemesi, sağlığını koruması, herhangi bir sakatlık durumunda iyileşme sürecinin daha erken olması gibi önemli faktörlere dayanmaktadır.

Günlerdir içinde bulunduğumuz COVID-19 sürecinde sportif faaliyetlere ne kadar süreceğini bilemediğimiz zorunlu bir ara verilmesi, antrenmanların sadece ev şartlarında yapılıyor olması, alışık olunan düzenin bozulması nedeniyle beslenme düzeninin de ister istemez bozulmuş ya da bozulma eğiliminde olması sporcuların spor ve beslenme rutinlerini de önemli ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle tüm sporcularımızın evlerimizde vakit geçirmek zorunda olduğumuz bu dönemde sahip oldukları yağ ve kas kütlelerini koruyabilmek ve performans düşüşünü önlemek adına spor rutinlerini mümkün olduğunca ev şartlarına adapte edip evlerinde de devam ettirmeleri oldukça önemlidir.

İşin beslenme ayağına geldiğimiz zaman, şüphesiz ki kaçınılması gereken ilk şey can sıkıntısını gidermek için beslenmek olmalıdır. Dizi ve film izlerken, kitap okurken bir şeyler tüketmek her ne kadar hoşumuza gidiyor olsa da bu şekilde porsiyon kontrolü yapamadığımız ve genellikle yüksek kalorili veya abur cubur tarzı ürünler tercih ettiğimizden yağ oranımızın artması kaçınılmaz olur.

Evde kalma sürecimiz devam ederken beslenmeye dair dikkat edilmesi gereken diğer maddeleri özetleyecek olursak,

Tüm kişisel faktörlerimiz yanında antrenman programımızı da göz önünde bulundurarak günde 3-6 öğün arası beslenmeli,

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için tüm besin gruplarından (süt ve süt ürünleri, tahıl ürünleri, et/tavuk/balık/yumurta ve kurubaklagiller, meyve ve sebzeler ve yağ grubu) yeterli miktarlarda almalı,

Özellikle antrenman sonrasındaki ilk yarım saatte, antrenman sırasında boşalan glikojen depolarını doldurmak adına orta veya yüksek glisemik indeksli (daha erken sindirilip kan şekerini daha hızlı yükselten besinler) besinler (örneğin muz veya muzdan yapılmış bir smoothie) tüketilmeli,

Günde en az 2 litre su tüketmeli,

Yine bağışıklık sistemimizi desteklemek adına, C vitamininden zengin besinler (turunçgiller, biber, kivi, brokoli…), zencefil ve probiyotiklere (yoğurt, peynir, kefir) de beslenmemiz de yer vermeliyiz.