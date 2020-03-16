Euro 2020 ve Olimpiyat Oyunları için kritik süreç

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları için de tehlike çanları çalıyor. UEFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi katılımcı ülkeleri acil kodu ile toplantıya çağırdı

Koronavirüs tehdidi tüm dünyayı alarma geçirdi.

Salgın spor camiasını da derinden etkiledi.

Organizasyonlar ertelendi, ya da iptal edildi.

Dünyayı etkisi altına alan virüs 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile Tokyo Olimpiyat Oyunları için de büyük tehlike oluşturuyor.

Konuyu gündemine alan UEFA, katılımcı 55 ülkenin temsilcileriyle bir toplantı yapacak.

Futbolun paydaşları, telekonferans yönetimi ile yapılacak toplantıda 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin erteleme ya da iptali, toplantının ana gündem maddesi olacak.

Öte yandan benzer bir karar da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden geldi.

Federasyonları acil toplantıya çağıran komite, mevcut durum hakkında bilgilendirme yapacak.

Geçtiğimiz günlerde Japonya Başbakanı başta olmak üzere olimpiyat ve ekonomi bakanları, organizasyonun zamanında yapılacağını ve ertelemenin söz konusu olmadığını söylemişti.