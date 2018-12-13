Eskrim ve eğitim iç içe

The American Elemantary School, öğrencilerine bir çok spor dalının yanında; centilmenliğin her zaman ön planda olduğu, hızın ve heyecanın iç içe geçtiği eskrim sporu eğitimi veriyor. Öğrenciler ışıklı, sesli ve tamamen güvenli ekipmanlar ile bu sporu icra ederlerken, haftada iki kez GAÜ Spor Kordinatörlüğü bünyesinde alanında uzman eğitmeler eşliğinde çalışıyorlar. Öğrenciler özel zeminde ve ekipmanlarla ders alıyorlar.