Eski Playboy yıldızı kulüp aldı

Eski Playboy yıldızı AnamariaProdan Romanya 1 Lig ekibi Hermannstadt'i resmen satın aldı

Eski Playboy yıldızı AnamariaProdan, Romanya'da futbol kulübü satın almak istediğini açıklamıştı. Eski Rumen futbolcu LaurentiuReghecampf ile evli olan 47 yaşındaki Prodan, son yıllarda menajerlik yapıyordu.

Hermannstadt kulübünden yapılan açıklamayla bu iddia resmiyete döküldü.

Romanya Lig 1 ekibi Hermannstadt kulübünden şu açıklama yapıldı: 'Hermannstadt ve Sibiu şehri futbolu için bir açıklamamız ve güzel bir haberimiz var.

"Biraz önce Reghecampf ailesiyle anlaşmaya vardık. Aile kulübümüze finansal ve sportif konularda katılım gösterecek. Hermannstadt yönetim organizasyonu anlamında yepyeni bir döneme girmiştir."

"Şimdi kulübümüze değer katacak yeni bir nefesimiz var. Bu projenin yatırımcısı olan AnamariaProdanReghecampf'a minnettarız.' denildi.

Bir röportajda, corona virüsü pandemisi sonrasında hangi sektöre yatırım yapacağı sorulan Prodan tebessüm ederek, "Bilmiyorum, bir futbol kulübü almayı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı zamanda İnstagram'da da fenomen olan AnamariaProdanReghecampf'ın 642.000 takipçisi bulunuyor.

Romanya basınında yer alan iddilara göre 47 yaşındaki AnamariaProdan başkan olarak 21 yaşındaki kızı RebeccaDumitrescu'yu kulübün başına getirdi.

AnamariaProdan'ın en büyük kızı olan RebeccaDumitrescu böylelikle futboldaki en genç kulüp başkanı oldu.