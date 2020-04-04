Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı ile kızı Emel Esendağlı yaşanan süreç sonrasında sosyal medya hesaplarından teşekkür ve tavsiye açıklamaları yaparlarken, çekinecek birşey olmadığına ve bakanlık açıkmaları dışındaki hiç birşeye itibar edilmemesini belirttiler

Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı,korona virüs testinin negatif çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığından gelen resmi bildirim sonrasında evine sevdiklerinin yanına döndü.

Veli Esendağlı ile kızı Emel Esendağlı yaşanan süreç sonrasında sosyal medya hesaplarından teşekkür ve tavsiye açıklamaları yaptılar:

Veli Esendağlı: Çekinecek birşey yok

Veli Esendağlı’nın açıklaması şöyle:

“Yapılan test sonucumuz negatif çıktı. Bizleri karantina otelinden evimize gönderdiler. Bu süreçte arayan, yanımızda olan herkese teşekkür ederim.

Lütfen bu virüsü alan herkes çekinmeden kendini açıklasın ve onlarla temas eden herkes de hemen gidip test yaptırsın. Bunda utanılacak,çekinecek birşey yoktur. Kıbrıs evde kal! Sağlıkla kal!”

Emel Esendağlı:Bakanlık açıkmaları dışındaki hiç birşeye itibar etmeyin

Emel Esendağlı’nın açıklaması şöyle:

“Çok şükür babam Veli Esendağlı test sonucu negatif çıktı. Bu sürede arayan – soran herkese teşekkür ederiz.

Lütfen sosyal medyada konuşulan yalan – yanlış şeylere inanıp herkesi tedirgin etmekten vazgeçiniz. Sağlık Bakanlığının açıkmaları dışındaki hiç birşeye itibar etmeyin.

Bu hastalığı kimse kimseye bulaştırmaya çalışmıyor. Markete gittiğinizde bile unutmayın ki bu hastalığa buluşabilirsiniz. İnsanlara iftira atmaktan, hakaret etmekten vazgeçiniz.Evde kal Kıbrıs, kendini sevdiklerini güvene al! Herkese sağlıklı günler dilerim.”