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Esat Hoca anıldı

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Esat Hoca anıldı
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Hamitköy Spor Kulübü yönetimi, kulübün merhum Fahri başkanı Esat Erdoğmuş’u (Hoca) ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma töreni ile andı.

Anma törenine Hamitköy muhtarı Feyzullah Bostancı, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, yöneticiler, antrenör Ahmet Sakallı ve futbolcular katıldılar. Anma töreninde konuşan Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Esat Hoca’nın Hamitköy Spor Kulübü ve ülke futbolu için önemine vurgu yaparak, kulüp olarak ismini her zaman yaşatacaklarını belirtti.

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