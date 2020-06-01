Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulu da sağlık konusunda gerekli adımları atarken, Hamitköy tesisler sorumlusu Cengiz Saner ile Ahmet Kolbaşı, Esat Erdoğmuş Stadının tribünlerini ve kaldırımlarını yıkayarak, dezenfekte ettiler

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadı dezenfekte edildi.

Hamitköy takımı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun koyduğu kurallar çerçevesinde antrenmanlarını sürdürürken, Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulu da sağlık konusunda gerekli adımları atıyor.

Hamitköy tesisler sorumlusu Cengiz Saner ile Ahmet Kolbaşı, bugün Esat Erdoğmuş Stadında gerçekleştirdikleri çalışma ile tribünleri ve kaldırımları yıkayarak, dezenfektan ile dezenfekte ettiler.

Korona virüs pandemisi nedeniyle konulan karantina sürecinde stadın bakımını aralıksız yapan Cengiz Saner ile Ahmet Kolbaşı, Esat Erdoğmuş Stadının çimlerini biçip, çizimini de gerçekleştirdiler.

Bu arada Hamitköy’ün yarın (Salı) günü Haspolat ile oynayacağı ilk hazırlık maçı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, 5 Haziran’a kadar hazırlık maçı oynanmaması tavsiyesi üzerine iptal edildi.