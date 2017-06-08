Es Es'in 32 milyona ihtiyacı var

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, TFF, FIFA ve UEFA'ya futbolcu ve teknik adam borçlarından kaynaklanan dosyalardan dolayı toplam 32 milyon lira ödeme yapmaları gerektiğini söyledi.

Gül, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezon öncesi göreve geldiklerinde siyah-kırmızılı takımın mevcut transfer yasağını kaldırdıklarını anımsattı.

Kulübün gelirleriyle borçlarının bir kısmını ödediklerini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki sezonla ilgili acil yapılması gerekenler var. Birinci önceliğimiz TFF'den gelen transfer yasağını kaldırmamız için bugün itibarıyla 21 milyon liraya ihtiyacımız var. Bunun bir kısmı yapılandırılabilir. FIFA ve UEFA'ya ödenmeyen borçlar nedeniyle gönderilmiş 11 dosyayı da kaldırmamız için bugün itibarıyla 11 milyon lira gerekiyor. Bu dosyaların ve borçların hepsi bizden önceki yönetimden kalan hocalar ve oyunculara aittir. TFF, FIFA ve UEFA'ya futbolcu ve hoca borçlarından kaynaklanan dosyalardan dolayı toplam 32 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyor. Olağan mali genel kurulumuzda bunların detayları açıklanacaktır."

Gül, mevcut yönetimin bu yıl teknik adamlar, oyuncular, primler başta olmak üzere yaklaşık 20 milyon lira ödeme yaptığını vurguladı.

Genel Sekreter Erdal Şahbaz ise Süper Lig'e çıkma hedefini gerçekleştirememekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Göreve geldikleri günden bu yana mali tablodan şikayetçi olmadıklarına değinen Şahbaz, "Bütün zor koşulları bilerek geldik. Hedef kovalayan ve amacı olan bir ekip olarak yola çıktık ancak hedefimizi yerine getiremedik." diye konuştu.

Şahbaz, Göztepe maçı için Antalya'ya giden 16 bin siyah-kırmızılı taraftara teşekkür etti.