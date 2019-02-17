Erzurumspor nefes aldı

Süper Lig'in 22. haftasında Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek 8 maç sonra galip geldi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golleri 4' Jasmin Scuk (penaltı), 30' Opseth, 60' Samuel Eduok ve 72. dakikada Gabriel Obertan'dan geldi. Demir Grup Sivasspor'un gollerini ise 12. dakikada Sergiy Rybalka ve 56. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Bu sonuçla 8 maç sonra kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 21'e çıkardı. Ligde 3 maç sonra keybeden Demir Grup Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.