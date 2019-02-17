banner255
Garga ilk devrede kanatlandı
Garga ilk devrede kanatlandı
0 0
Makyaj efsaneleri
Makyaj efsaneleri
14 0
 
2020 yeni Range Rover Sport HST çok daha güçlü
2020 yeni Range Rover Sport HST çok daha güçlü
31 0
Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda
Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda
203 0
2 saatliğine kiraladığı Eskort kıza evini taşıttı
2 saatliğine kiraladığı Eskort kıza evini taşıttı
290 1
18 0
Sessiz cennet Kıyıköy
Sessiz cennet Kıyıköy
22 0
banner82

Erzurumspor nefes aldı

banner27

Süper Lig'in 22. haftasında Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek 8 maç sonra galip geldi

Erzurumspor nefes aldı
banner215

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golleri 4' Jasmin Scuk (penaltı), 30' Opseth, 60' Samuel Eduok ve 72. dakikada Gabriel Obertan'dan geldi. Demir Grup Sivasspor'un gollerini ise 12. dakikada Sergiy Rybalka ve 56. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Bu sonuçla 8 maç sonra kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 21'e çıkardı. Ligde 3 maç sonra keybeden Demir Grup Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.