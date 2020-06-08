banner411
banner69
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
293 0
27 0
 
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
22 0
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
18 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
28 0
Premier Lig'de fikstür belli oldu
Premier Lig'de fikstür belli oldu
73 0
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
181 0
banner460

Erzurum'dan Barça'ya "Palandöken" daveti

banner27

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, La Liga ekiplerinden Barcelona'nın resmi Twitter hesabının Türkçe versiyonundan yapılan "Palandöken" paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan İspanyol temsilcisini Erzurum'a davet etti

Erzurum'dan Barça'ya "Palandöken" daveti

İspanyol devi Barcelona, yeni sezon hazırlıkları için Türkiye'ye gelebilir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Katalan ekibini yeni sezon hazırlıkları için şehre davet etti.

Önceki günlerde Barcelona'nın Türkçe sosyal medya hesabından Messi'nin maçtaki bir videosu "Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadesiyle paylaşılmıştı.

Bunun üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Barcelona'nın mesajını alıntılayarak sosyal medyadan Katalan ekibini Erzurum'a davet etti.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken Dağları'nda kendisini rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissettirebiliriz." ifadelerine yer verildi.

Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi", 6 yıldır her branştan yerli yabancı birçok sporcuya ve takıma hizmet ediyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.