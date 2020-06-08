Erzurum'dan Barça'ya "Palandöken" daveti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, La Liga ekiplerinden Barcelona'nın resmi Twitter hesabının Türkçe versiyonundan yapılan "Palandöken" paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan İspanyol temsilcisini Erzurum'a davet etti

İspanyol devi Barcelona, yeni sezon hazırlıkları için Türkiye'ye gelebilir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Katalan ekibini yeni sezon hazırlıkları için şehre davet etti.

Önceki günlerde Barcelona'nın Türkçe sosyal medya hesabından Messi'nin maçtaki bir videosu "Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadesiyle paylaşılmıştı.

Bunun üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Barcelona'nın mesajını alıntılayarak sosyal medyadan Katalan ekibini Erzurum'a davet etti.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken Dağları'nda kendisini rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissettirebiliriz." ifadelerine yer verildi.

Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi", 6 yıldır her branştan yerli yabancı birçok sporcuya ve takıma hizmet ediyor.