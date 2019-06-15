Ertuğrul Ersoy Lecce'de

Ertuğrul Ersoy, Serie A ekiplerinden Lecce ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı

Bursaspor'un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, İtalyan kulübü Lecce'ye transfer oldu.

Yeşil beyazlı kulüp, bu transfer karşılığında İtalyan ekibinden 1.5 milyon euro bonservis bedeli alacak. Ertuğrul Ersoy'un da, transferin gerçekleşmesi için Bursaspor'daki alacaklarından feragat ettiği öğrenildi.

22 yaşındaki futbolcu, Lecce ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz için de nabız yoklayan İtalyan kulübü Lecce, bu girişimden sonuç alamamıştı.

Lecce, bu sezon Serie A'ya yükselme başarısı gösterdi.