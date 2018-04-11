Ersöz yeniden başkan

Taşkınköy Spor Kulübü genel kurulunda Ahmet Ersöz oybirliğiyle başkanlığa yeniden seçildi

Taşkınköy Spor Kulübü dün akşam gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulu ile başkanlığa tek aday olan Ahmet Ersöz oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.

Divan Başkanlığını Arslan Bıçaklı'nın yaptığı genel kurulda Ersöz, tek aday ve tek liste ile tekrardan başkanlığa seçilirken mali ve faaliyet raporlar ile yeni yönetim oybirliğiyle kabul edildi.

Oylamam sonrasında genel kurula hitap eden başkan Ahmet Ersöz “Yeni dönemde, yeni katılan arkadaşlarımızla inşallah çok daha iyi noktalara Kulübümüzü getireceğiz.Genel Kurula gelen destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

TAŞKINKÖY BOCCE LİGİNDE OYNAYACAK

Öte yandan geçen ay Bocce Federasyonuna üyelik için başvuran Taşkınköy Spor Kulübü’nün üyeliği de onaylandı.

Konuyla ilgili genel kurula bilgi veren başkan Ersöz, başvurularının kabul edilmesi sonrasında kısa sürede takımlarını da liglere hazır duruma getirdiklerini belirtti.

Ersöz “ Hem Darts hem de Bocce takımımıza yeni sezonda başarılar dileriz. Mevcut imkanlarla daha farklı branşlara da geçmek için uğraşacağız.” dedi.