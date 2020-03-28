Ersöz ve Taşkınköy’den katkı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor günler geçiren ülkemizde Diyalog TV, Kızılay ile ortak yaptığı bağış kampanyası düzenledi.

Bağış kampanyasına katkı koyan kuruluşlardan biri de Ahmet Ersöz’ün başkanlığını yaptığı Taşkınköy Spor Kulübü oldu.

Taşkınköy Spor Kulübü başkanı Ahmet Ersöz, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu kampanya bu zor dönemde tam edasıyla ilaç gibi geldi. Biz de Taşkınköy Spor Kulübü olarak gücümüz kadar kampanyaya yardımda bulunduk.” ifadelerini kullandı.