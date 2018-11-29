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Ersoy ve Ulaç'ın kulaçları rekora atıldı

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Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları Doğukan Ulaç ile Emre Ersoy, katıldıkları Türkcell Türkiye Uzun Kulvar ve Türkiye Milli Takım seçmelerinde rekor kırdılar

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Ersoy ve Ulaç'ın kulaçları rekora atıldı
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Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları Doğukan Ulaç ile Emre Ersoy, İstanbul'da katıldıkları Türkcell Türkiye Uzun Kulvar ve Türkiye Milli Takım seçmelerinde rekor kırdılar. Doğukan Ulaç ve Emre Ersoy, seçmelerde KKTC rekorunu kırdılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Ümit Saka anısına İstanbul’da düzenlediği 28 Kasım – 2 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan Türkcell Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri’ne katılılan Yakın Doğu Üniversitesi Sporcusu Doğukan Ulaç, 100 m Serbest kategorisinde 00.54.68’lik derece ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rekorunu ve Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Emre Ersoy, 100 m Serbest kategorisinde 00.57.53’lük derece ile  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 14-15-16 yaş rekorunu  kırdı.

Beş günlük yarışlarda Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Emre Ersoy; 3. gün 50 m Serbest, 100m Sırtüstü, 4. gün 50m Sırtüstü, 5. gün 100m Kelebek kategorilerinde ve Doğukan Ulaç; 4. gün 200 m ve 800 m Serbest, 5. gün 400 m Serbest kategorilerinde yarışacak.      

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