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Erhürman’ın, Londra’dan konukları vardı

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Başbakan Tufan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu kafilesini kabul etti. Ziyarette LTTFF başkanı Serdar Sarı, BRT’nin federasyonun maçlarıyla ilgili yayını yayın saatinin geç olmasının sıkıntı yarattığını açıkladı

Erhürman’ın, Londra’dan konukları vardı
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Başbakan Tufan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu kafilesini kabul ederek görüştü.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, ziyarette kafiledekileri tek tek tanıtarak federasyondaki görevlerini açıkladı ve hükümetle BRT’nin kendilerine bu yıl büyük kapılar açtığını vurguladı. Yıllardır faaliyette olmayan genç takımların 10 takım halinde yeniden aktif hale geldiğini, hatta bu yıl bir de bayan takımı kurduklarını anlatan Sarı, “Tek sıkıntımız (BRT’nin federasyonun maçlarıyla ilgili yayını) yayın saatinin geç olması, çocuklar izleyemiyor, biraz erkene alınırsa herkes çok memnun olacak” dedi.
Başbakan Tufan Erhürman ise “Bu hükümet göreve gelirken, dışa açılan kısıtlı pencerelerimizin ve yurt dışında yaşayan vatandaşların ne kadar önemli bir avantaj olduğunu değerlendirdi” dedi. Erhürman, buradaki gençlerin Londra’daki gençlerin ne yaptığını, nasıl yaşadığını bilmesi ve zamanla işbirliklerinin temel hedefleri olduğunu ifade ederek, önceden yaptıkları görüşmelerde, spor veya gençlik daireleriyle protokoller de imzalanarak oradaki gençlerle bağların sağlamlaştırabileceğini konuştuklarını da anlattı.
Görüşmenin sonunda Başbakan’a forma hediye edildi. Başbakan da federasyon yetkililerine anı armağanları sundu.

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