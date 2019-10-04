Erhürman ve ekibi, Yarköy kulübünü ziyaret etti

BTM Birinci Ligin yeni ekibi Yarköy Spor Kulübünün geleneksel Pazar kahvaltısının bu seferki misafirleri, eski başbakan, CTP genel başkanı Tufan Erhürman ve eşi, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve eşi, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve eşi, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve eşi, CTP İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim, İskele Belediye Meclis Üyesi Çağan Coşkuner ve eşi oldu.

Yarköy Spor Kulübü ve Yarköy Güzelleştirme Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma samimi bir ortamda gerçekleşti. Kahvaltı sonrasında CTP heyeti, dernek ve spor kulübü binasında incelemeler yaptı.