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Erhürman, Üniversite Sporları Federasyonu yönetimini kutladı

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Erhürman, Üniversite Sporları Federasyonu yönetimini kutladı
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Başbakan Tufan Erhürman, Avrupa Üniversite Sporları Birliği’ne üye olan Üniversite Sporları Federasyonu (ÜSF) yönetimini kabul etti.

Kabulde Başbakan Tufan Erhürman şu açıklamayı yaptı:

"Üniversite Sporları Federasyonu’muzun başarılı girişimleriyle üniversitelerimizdeki sporcularımıza Avrupa'da yarışma ve müsabaka yapma yolu açıldı. Bundan böyle sporcularımız Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından yapılan organizasyonlara EUSA bayrağı altında katılabilecekler. Hem üniversitelerimizdeki sporcularımızın Avrupa'da yarışabilmesi, hem de diğer federasyonlarımızın benzer girişimlerine emsal teşkil etmesi açısından son derece önemli bir sonuç elde edildi. Bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim."

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