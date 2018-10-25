banner107
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
16 0
Yaz saati uygulaması sona eriyor
Yaz saati uygulaması sona eriyor
82 0
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
48 0
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
641 0
Yenicami oynamadan da lider
Yenicami oynamadan da lider
182 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
22 0
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
632 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
158 0
banner82
banner147

Ergazili avcılar, yemekte buluştu

banner27

Ergazi Avcılık Atıcılık Birliği, büyük av sezonu öncesinde dayanışma yemeği düzenleyerek, avcılık camiasını bir araya getirdi

Ergazili avcılar, yemekte buluştu
banner192

Ergazi Avcılık, Atıcılık Birliği başkanı Zeka Hafız ve yönetim kurulu av sezonu öncesinde dayanışma yemeği düzenledi.

Ergazi Güven Spor Kulübü’nde düzenlenen dayanışma yemeğine, KKTC Avcılık Federasyonu başkanı Erhan Keser, İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, meclis üyeleri, davetliler ve birliğe üye sporcular katıldı. Dayanışma yemeğine sporcuların yanında, Birlik başkanı Zeka Hafız ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Yakında başlayacak olan büyük av sezonu öncesinde moral motivasyonu ve birlik beraberliği sağlamak için verilen yemek oldukça samimi ortamda neşe içerisinde geçti. Gecede tombala çekilişide gerçekleştirilirken, başkan Zeka Hafız da konuşma gerçekleştirdi.  

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.