Ergazili avcılar, yemekte buluştu

Ergazi Avcılık Atıcılık Birliği, büyük av sezonu öncesinde dayanışma yemeği düzenleyerek, avcılık camiasını bir araya getirdi

Ergazi Avcılık, Atıcılık Birliği başkanı Zeka Hafız ve yönetim kurulu av sezonu öncesinde dayanışma yemeği düzenledi.

Ergazi Güven Spor Kulübü’nde düzenlenen dayanışma yemeğine, KKTC Avcılık Federasyonu başkanı Erhan Keser, İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, meclis üyeleri, davetliler ve birliğe üye sporcular katıldı. Dayanışma yemeğine sporcuların yanında, Birlik başkanı Zeka Hafız ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Yakında başlayacak olan büyük av sezonu öncesinde moral motivasyonu ve birlik beraberliği sağlamak için verilen yemek oldukça samimi ortamda neşe içerisinde geçti. Gecede tombala çekilişide gerçekleştirilirken, başkan Zeka Hafız da konuşma gerçekleştirdi.