Erez, İzmir'de şampiyon

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Altınordu Kulübünün, Türkiye genelindeki Altınordu Elit Futbol Okulları arasında dturnuvadüzenlediğiya Çetinkaya Akademi öğrencisi Erez Işık da katıldı.

U10 Grubunda Erez'in de yer aldığı Bornova Avr Takımı, 16 takım arasından şampiyon oldu. Erez'i turnuvaya davet eden Aykut Turan, 3 günde 10 maç oynayan Erez'i farklı mevkilerde oynatarak performansını değerlendirmeye aldı.

Erez'in performansı Altınordu yetkilileri tarafından çok beğenilirken Erez de şampiyonluğun gurur ve mutluluğunu yaşadı.