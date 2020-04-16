Erenköy, Şeren’in acısını paylaştı

Yeni Erenköy Spor Kulübü antrenörü Cenk Şeren’in amcasının oğlu Hasan Şeren geçtiğimiz gün traktörü üzerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
Yeni Erenköy Spor Kulübü de yayınladığı taziye mesajıyla takımın antrenörü Cenk Şeren’inacısını paylaştı. Yeni Erenköy Spor Kulübünün taziye mesajı şöyle:
“Antrenörümüzün kötü gününde yanında olduğumuzu bildiririz. Antrenörümüzün acısı, acımızdır. Camiamiz adına, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyoruz. Başınız sağolsun Cenk Şeren hocamız.”