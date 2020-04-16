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Erenköy Sahası sezona hazır

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Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, geçtiğimiz gün Yeni Erenköy Sahasını inceledi. İnceleme sırasında çim zeminin sezona hazır halde olduğu görüldü

Erenköy Sahası sezona hazır

BTM İkinci Lig kulüplerinden Yeni Erenköy’ün maçlarını oynayacağı Yeni Erenköy Sahası, korona virüs pandemisi nedeniyle futbolun durmasından da yararlanılarak daha iyi hale getirildi.

Aynı zamanda korona virüs pandemisi nedeniyle kurulan Karpaz Komitesinin de başkanı olan  Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, geçtiğimiz gün Yeni Erenköy Sahasını da inceledi. İnceleme sırasında çim zeminin sezona hazır halde olduğu görüldü.

Yeni Erenköy Sahası sadece Yeni Erenköy takımı değil, BTM İkinci Ligde mücadele edecek bölge kulüplerinin takımları da kullanacak.

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