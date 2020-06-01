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Ercen, destek verenlere teşekkür etti

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda başkan adayı olacak olan Osman Ercen, kendisine destek verenlere teşekkür etti

Ercen, destek verenlere teşekkür etti

Londra’daki Kıbrıslı Türk ve Türk Toplumlarının futbol liglerini organize eden Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) olağan genel kurul gerçekleştirecek.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olağan genel kurulu öncesinde başkanlığa 2 aday başvuru yaptı. Yıllardır Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu içerisinde birçok görevde bulunan Osman Ercen ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun şimdiki başkanı Serdar Sarı, olağan genel kurulda üyelerden onay almak için yarışacaklar.

28 Haziran’da federasyon lokalinde gerçekleştirilecek Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda başkan adayı olacak olan Osman Ercen, adaylığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Değerliarkadaşlarım ve spor camiası;28 Haziran’da yapılacak Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu seçiminde başkan adaylığı yolunda bana destek veren tüm dostlarıma,yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve kulüplerimize çok teşekkür ederim.

Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Ayrıca genel kuruldaki diğer başkan adayı Serdar Sarı arkadaşımıza da başarılar dilerim.” 

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