Erbulut: Evim yıkılmış gibi hissediyorum

Mustafa Erbulut, “Cimnastik Federasyonu salonunda büyümüş biri olarak inanın ki evim yıkılmış gibi hissediyorum.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu salonunun çatısı geçtiğimiz günLefkoşa’yı etkisi altı alan yoğun sağanak yağış sonrasında akıtmış ve salonun içerisi su dolmuştu.

Yıllarını jimnastik sporuna adamış olan KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörü Mustafa Erbulut, salonun geldiği durumla ilgili açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Ben 30 yılını cimnastik camiasında geçirmiş ve bu salonda büyümüş biri olarak inanın ki evim yıkılmış gibi hissediyorum.

Yıllardır verilen sözler bir türlü tutulmuyor. Belki şimdiki yönetim artık bu çocuklar için elini taşın altına koyar ve ülke sporunun temellerini oluşturacak olan bu yapıyı biran önce çocuklarımıza ve ülkemize yakışır bir salon haline getirirler.”