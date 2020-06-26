Engelsiz yürekler ile Evkaf, farkındalık yarattılar

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lige yükselen KKTC Engelliler, Vakıflar İdaresi ile farkındalık maçına çıktı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligden, Süper Lige yükselen temsilcimiz KKTC Engelliler Takımı, Vakıflar İdaresi ile farkındalık maçına çıktı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan maçta Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, yönetim kurulu üyeleri ile iyilik gönüllüleri forma giydi.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen yeni sezonda anlamlı bir birliktelik olabileceğini belirtti. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de takıma desteklerinin süreceğini ifade etti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı da katkı ve desteklerinden dolayı Gökmen ve Benter’e teşekkür etti.