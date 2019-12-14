Engelsiz yürekler 10 numara

KKTC Engelliler, Gaziantep Engellileri, 17 sayı farkla 64-47 yenerek 10. galibiyetini alarak devrenin bitmesine bir hafta kala liderliğini sürdürdü

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig 10. hafta maçında lider KKTC Engelliler, Gaziantep Engellileri 64-47 yenerek devrenin bitmesine bir hafta kala liderliğini sürdürdü.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 29-24 maçı da 64-47 kazanan takımımız 20 puana ulaştı. Maçta takımımız adına Mohsen 28 ve Murat Ekşi de 24 sayıyla oynadılar.

Karşılaşmayı Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da izledi.