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Engellsiz yüreklerin hedefi Süper Lig

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Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, Tonguç Kotak’la 45 dakika programında önemli açıklamalar yaparken, yeni sezonda hedeflerinin Türkiye Tekerlekli Basketbol Süper Ligine yükselmek olduğunu söyledi

Engellsiz yüreklerin hedefi Süper Lig
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Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, Tonguç Kotak’la 45 dakika programında önemli açıklamalar yaptı.
BRTSPOR’da Tonguç Kotak’la 45 dakika programına konuk olan Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı yeni dönemde ki hedeflerini anlattı.

Vudalı, geçtiğimiz sezon ikili averajla kaçırdıkları Süper Lige bu yıl çıkacaklarını belirterek, “Yapacağımız 1-2 transferle ve elimizde olan yetenekli oyuncularımızla bu yıl Süper Lige çıkacağımızdan eminim. Türkiye’de oynayan birçok oyuncu bize gelmek için çaba harcıyor. Hüseyin Dayı ile yeniden anlaştık. Oyuncularımızdan bazıları ile görüştük ve anlaştık. Geri kalanla da görüşerek anlaşacağız. İranlı oyuncumuz Ali Akbar ile de anlaştık. O da bizim gibi heyecanlı. Yeni sezonda hedefimiz Süper Lig olacaktır. 
Bu arada yeni kurulan ve içimizden çıkan Aliye – Emir Koyuncu çiftinin kurduğu Aspelya takımı federasyonumuza kayıt yaptırmasından dolayı son derece mutluyum. Onlar da alt yapıya oyuncu kazandırıryorlar. Bu yetişecek çocuklar bizim birlikte güzel işlere imza atacaklardır. Ayrıca Eurolaegue 3’te de mücadele etmeye devam edeceğiz ”dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi ile yola devam etmek istediklerini belirten Ruhsar Vudalı, GAÜ ile görüşeceğiz. Onlar da arzulu ise yolumuza devam edeceğiz. Olmazsa alternatiflere bakacağız. 
Federasyona devlet desteği 60 bin TL’dir. Türkiye’den aldığımız 109 bin TL ve sponsor katkısı ile sezonu 500 bin TL ile kapattık. Hiç kolay değil ama gelirlerimizi artırmalıyız. Bunun için de çalışmalarımız olacak” açıklamasını yaptı.

YENİ DALLARI KAZANDIRACAĞIZ
Engeliler Spor Federasyonu olarak sadece Tekerlekli Sandalye Basketbolu ile kalmayacaklarını söyleyen Ruhsar Vudalı, “Masa Tenisi, Tenis, Bocce, Golf ve diğer engellilerin yapabildiği dallara da girmek istiyoruz.

Özel Eğitimli çocuklara da ulaşmak amacındayız. 5800’e yakın engellinin olduğu bir ülkede ne kadar engelli bireye spor yaptırısak bu başarı olacaktır. Bu arada okullara da giderek destek isteyeceğiz.”vurgusunu yaptı.

Kaynak: Tonguç Kotak’la 45 dakika

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